La lucha contra el cáncer continúa fortaleciéndose en la Red Asistencial Piura de EsSalud. En lo que va del año, los especialistas de la institución han realizado 178 cirugías oncológicas, intervenciones destinadas a tratar diferentes tipos de tumores y ofrecer a los pacientes una alternativa quirúrgica para enfrentar esta enfermedad.

El jefe del Departamento de Cirugía y coordinador de la Unidad de Cirugía Oncológica de la Red Asistencial Piura de EsSalud, Dr. Jorge Mas Sánchez, informó que dentro de las intervenciones efectuadas se encuentran procedimientos quirúrgicos, que requieren de especialistas capacitados, infraestructura adecuada y una atención multidisciplinaria.

Entre las operaciones de mayor complejidad destaca la intervención de Whipple, una de las cirugías más exigentes dentro de las operaciones oncológicas abdominal. En lo que va del año se han realizado cuatro de estas intervenciones en la Red Asistencial Piura.

A ellas se suma una hepatectomía, procedimiento mediante el cual se extirpa una parte del hígado afectada por una lesión o tumor, así como una cirugía de resección de tumores peritoneales, intervenciones que demandan un alto nivel de especialización por la complejidad de los casos que se atienden.

El especialista explicó que, la Red Asistencial Piura viene desarrollando cirugías Tipo A, consideradas intervenciones complejas debido a las características y localización de los tumores. Dentro de este grupo se encuentran las operaciones de cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de estómago, cáncer de tiroides y cáncer de cuello uterino.

El avance de estas intervenciones representa un importante esfuerzo para ampliar la capacidad resolutiva de EsSalud en Piura y permitir que los pacientes asegurados puedan acceder a procedimientos especializados sin que necesariamente tengan que trasladarse a otras regiones para recibir tratamiento quirúrgico.

En este proceso cumple un papel importante la gestión del gerente de la Red Asistencial Piura de EsSalud, José Augusto Albines Trelles, quien viene impulsando el fortalecimiento de los servicios especializados y las condiciones necesarias para que los establecimientos de la institución puedan responder a la creciente demanda de atención oncológica.