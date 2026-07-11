La Red Asistencial Piura de EsSalud garantiza la atención oportuna de más de 785 mil asegurados gracias al fortalecimiento de su abastecimiento de medicamentos, insumos médicos y productos de laboratorio, en el marco de la política de mejora continua impulsada por el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, y ejecutada de manera articulada por el gerente de la Red Asistencial Piura, José Augusto Albines Trelles.

La jefa de la División de Recursos Médicos de la Red Asistencial Piura, Selma Galdo Jurufe, informó que actualmente se registra cerca del 70 % de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el almacén, lo que permite garantizar la continuidad de las atenciones en los diferentes establecimientos de salud de la región.

La funcionaria destacó que existe disponibilidad de los cinco tipos de insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus, además de medicamentos de alta demanda como losartán, metformina y omeprazol. Asimismo, señaló que se cuenta con todas las soluciones básicas y ácidas utilizadas en los procedimientos de hemodiálisis, asegurando así la atención de pacientes con enfermedades renales crónicas.

“Contamos con un stock importante de medicamentos e insumos estratégicos que nos permite responder a las necesidades de nuestros asegurados y garantizar la continuidad de los tratamientos médicos”, precisó Galdo Jurufe.

La especialista indicó que, de acuerdo con las proyecciones de consumo y distribución, la Red Asistencial Piura dispone de stock suficiente para cubrir las atenciones médicas hasta el mes de septiembre, fortaleciendo la capacidad operativa de los establecimientos de salud de EsSalud en la región.

Además, resaltó que EsSalud delegó a la Red Asistencial Piura un presupuesto de S/ 7 millones 900 mil destinado a la adquisición de medicamentos, material de laboratorio y rayos X, medida que permitirá reforzar los niveles de abastecimiento y asegurar la disponibilidad de productos esenciales para los pacientes.

De esta manera, EsSalud reafirma su compromiso de fortalecer la atención de salud y garantizar el acceso a tratamientos oportunos para miles de asegurados piuranos, priorizando el bienestar de la población y la continuidad de los servicios médicos.