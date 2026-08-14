Este domingo 16 de agosto se celebra el Día del Niño en nuestro país. Una fecha que cada año se celebra más y busca festejar a la infancia y promover el respeto a sus derechos básicos de salud, educación y protección. Por este motivo, muchos locales ya muestran todas sus novedades para engreír a los más pequeños del hogar. En esta nota, te dejamos varios datos para celebrar a lo grande.

El Atelier de Cami. Celebra a los más pequeños con arte y mucho juego en tus locales favoritos. Cami Romero organiza actividades para los niños todos los domingos en los siguientes locales: Mattoni, Cabos, La Mora, Isidro Bistro Limeño, Lila, 500 grados, Wingman, Popurri, Fauna y Zerrano. Con actividades entretenidas buscan que los niños de la casa se atrevan a probar, mezclar, se equivoquen y vuelvan a intentarlo. Habrán desde caritas pintadas hasta manualidades.

Costa del Sol Wyndham. En Hoteles Costa del Sol, ésta es una de las fechas más esperadas del año. Un momento especial para celebrar la alegría, la inocencia y la imaginación de los más pequeños. En Costa del Sol Wyndham, han organizado una celebración con actividades y sorpresas diseñadas para crear recuerdos inolvidables en familia. Este Día del Niño, los hoteles se transformarán en un mundo de diversión para los más pequeños. Desde elaboración de paper toys hasta juegos interactivos, cada uno de nuestros hoteles ofrecerá una experiencia única pensada para que los niños disfruten al máximo. La comida también es parte de la diversión. Por eso, durante el desayuno habrá una estación dedicada a ellos donde los pequeños podrán pasear por el buffet y servirse lo que más les gusta comer o quieran probar pagando solo el 50% de la tarifa normal.

popurrí. En Popurrí el Día del Niño se festeja a lo grande. No sólo habrá este domingo Atelier de Cami, sino que tendrán un show especial por el Día del Niño de 1: 00 p.m. a 3:00 p.m. donde podrán bailar, reír y jugar. Habrá también globoflexia y magia. Un show interactivo pensado para disfrutar en familia. Y porque toda aventura merece algo rico, tendrán también: Menú Kids, Baby Kids, Cajitas de galletas y más para completar la celebración. Reservas y más info al 952 354 285.

Hilton Garden Inn Lima Miraflores. El hotel celebra a los peques de la casa con un mes “Innolvidable”. Este sábado 15 de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. tendrán un delicioso Tea Time Buffet con clases de Mini Chef de Pastas. El costo es de S/75 adultos y S/89 niños. Reservas al 972 005 394. Dónde: Malecón Balta 770, Miraflores.

LA VISTA JW MARRIOTT. El restaurante del hotel JW Marriott celebra a los pequeños de casa con un suculento almuerzo buffet el domingo 16 de agosto. Habrá estación de carving y cortes de carne angus a la parrilla, estación en vivo de ceviches, pastas, pizza y calzones. Estación de postres peruanos e internacionales y estación de helados, crepes y picarones. Todo por S/195 adultos y S/85 niños

La Tarumba

Hasta el 13 de septiembre presenta este año “Airosa” del 17 de junio al 13 de septiembre en el Centro Comercial Cenco Lima Sur Chorrillos. Inspirado en el imaginario de Pancho Fierro, el espectáculo se presenta bajo la dirección de Carelos Olivera y la música en vivo a cargo de Chebo Ballumbrosio.