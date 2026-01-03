El último martes 30 de diciembre realizaron la presentación del libro “Historia y Tradición de los Negritos de Huánuco”, obra del maestro e investigador Fredy Vicente Aranda Venturo, en el salón San Sebastián de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

Esta publicación constituye un aporte fundamental para la preservación del patrimonio cultural regional, al profundizar en la riqueza histórica de la tradicional danza de los Negritos de Huánuco. El libro ofrece, además, un exhaustivo registro de las diversas cofradías vinculadas a esta manifestación cultural, desde la más antigua —cuya fundación se remonta a inicios del siglo pasado— hasta aquellas que han surgido en las últimas dos décadas.

La obra detalla los orígenes, mudanzas, estructuras organizativas y el rol social y comunitario que cumplen estas cofradías en la vida cultural de Huánuco, consolidándose como un valioso documento de consulta para investigadores, gestores culturales y la ciudadanía en general.