Huánuco: hallan muerto a joven desaparecido en el río Huallaga

Los pobladores del distrito de Pucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, fueron sorprendidos la tarde del jueves por fuertes vientos que ocasionaron daños en varias viviendas y arrancaron los techos de calamina de tres pabellones de la institución educativa de la localidad.

El fenómeno natural se registró alrededor de las 4:00 de la tarde y alcanzó tal intensidad que las estructuras metálicas de los techos del plantel fueron desprendidas y desplazadas varios metros de distancia. Afortunadamente, no se reportaron daños personales.

Los fuertes vientos también afectaron algunas viviendas de la zona y provocaron la interrupción de los servicios de internet y energía eléctrica, generando preocupación entre los pobladores.

Ante estas afectaciones, los daños fueron reportados a Defensa Civil para la evaluación correspondiente y la adopción de las medidas necesarias.