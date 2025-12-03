Un violento temporal acompañado de granizada destrozó el techo del colegio San Juan Bautista, en el centro poblado de Iscopampa, provincia de Lauricocha. El fuerte viento arrancó la estructura de calamina, dejando a los estudiantes sin un espacio donde continuar sus clases, pese a que el Gobierno Regional había ofrecido aulas prefabricadas hace más de tres meses.

El hecho fue registra cerca de las 2 de la tarde del sábado último, cuando el techo fue desprendido y proyectado varios metros fuera del local escolar. Afortunadamente la afectación natural, no reportó heridos debido a que el plantel se encontraba desocupado; sin embargo, los daños materiales son considerables.

“La granizada arruinó todo: libros, cuadernillos, útiles, computadoras y materiales de los docentes. Todo ha quedado inservible para la comunidad educativa”, lamentó la directora de la referida institución educativa, Betzira Alvarado.