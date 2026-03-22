Gobierno Regional de Huánuco coordina acciones tras emergencias en Tomayquichua

Dos funcionarios de la Municipalidad Distrital de Churubamba salvaron de morir luego de que el vehículo en el que se desplazaban fuera arrastrado por un huaico registrado la tarde del viernes 20 de marzo en la quebrada de Taruca, en jurisdicción del distrito de Churubamba.

El incidente ocurrió cuando ambos se dirigían hacia la ciudad de Huánuco para participar en la presentación de actividades por Semana Santa. Aproximadamente a las 5:30 p. m., al llegar al badén de Taruca, encontraron un fuerte caudal de agua mezclada con lodo y piedras que descendía con gran intensidad.

Según se informó, el conductor intentó cruzar el tramo afectado; sin embargo, en medio del huaico, el motor de la camioneta —una unidad de doble cabina— se apagó repentinamente. Ante el riesgo inminente, los ocupantes descendieron rápidamente del vehículo, logrando ponerse a salvo segundos antes de que la fuerza del deslizamiento arrastrara la unidad.

MUCHOS TESTIGOS

En el vehículo viajaban el gerente de Administración, Edwin Torres Yalán (58), y el gerente municipal Mirko Chávez Beraún (43), quien además era el propietario y conductor. El hecho fue presenciado por transportistas y otros conductores que se encontraban en la zona, varios de los cuales registraron en video el momento en que la camioneta era arrastrada.

Horas más tarde, el vehículo fue hallado completamente destruido, cubierto de lodo, piedras y restos de ramas, evidenciando la magnitud del huaico.

Las autoridades locales exhortaron a la población a evitar el tránsito por zonas de riesgo durante la temporada de lluvias, a fin de prevenir este tipo de emergencias.