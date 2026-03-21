Más de 300 escolares inician clases en moderna infraestructura educativa en Llata

Tras las emergencias registradas en las localidades de Toyocoto y Retamayoc, en el distrito de Tomayquichua, un equipo técnico del Gobierno Regional de Huánuco (GRH) se trasladó a la zona para realizar la evaluación de daños y coordinar las acciones de respuesta.

El titular de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, Alonso Romero Bobadilla, informó que se dotará de combustible a las autoridades locales con el fin de ejecutar labores de limpieza y descolmatación de quebradas.

Estas acciones buscan reducir el riesgo ante posibles huaicos y salvaguardar la integridad de la población afectada.