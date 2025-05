El gobernador regional Antonio Pulgar volvió a protagonizar un incómodo episodio con la prensa, esta vez al ser consultado por la baja ejecución presupuestal de su gestión. Ante una pregunta directa de la periodista y comunicadora social Mariluz Alegría, el mandatario regional respondió con frases despectivas y evitó brindar una explicación técnica sobre el tema.

La situación se produjo cuando Alegría le preguntó: “Estamos bajos en ejecución presupuestal, ¿qué decirle a la población?”. A lo que Pulgar respondió: “La población está tranquila, el recurso aún no ha terminado, estamos en seis meses, eso no es ningún problema”. Sin embargo, al ser repreguntado sobre los datos oficiales —que indican que solo se ha ejecutado el 13.3% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)—, el gobernador reaccionó de forma incómoda y minimizó la consulta.

“Señorita, tenemos mil millones de soles en obras por impuestos, hijita, eso no sabes... como no conoces, no sabes pues hijita”, dijo Pulgar, invitando luego a la periodista a subir a su vehículo para “mostrarle las obras”.

Según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno Regional de Huánuco ha ejecutado solo el 13.3% de su presupuesto hasta mayo de 2025. De un total de 465 millones de soles asignados, apenas 61 millones han sido devengados.

Este bajo nivel de ejecución ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad civil, que consideran que se están desperdiciando recursos cruciales para enfrentar los múltiples déficits en la región: infraestructura deficiente, falta de acceso a servicios básicos, escuelas deterioradas, caminos intransitables y ausencia de proyectos productivos que impulsen la economía local.

Frente a este panorama, se esperaba una mayor apertura y rendición de cuentas por parte de la autoridad regional, quien, en lugar de ofrecer respuestas claras, eligió desviar la atención con comentarios despectivos hacia la prensa.