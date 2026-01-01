Mediante la Resolución N.° 438, publicada el 27 de diciembre en el diario oficial El Peruano, el comando institucional de la Policía Nacional del Perú aprobó la asignación de cargos de 71 generales de armas y siete generales de Salud para el año 2026, como parte del proceso regular de rotaciones en los altos mandos a nivel nacional.

En ese contexto, el recientemente ascendido general José Luis González Quinteros fue designado como nuevo jefe de la Región Policial Huánuco, en reemplazo del general Humberto Alvarado López, quien asumirá funciones en la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial en la ciudad de Lima. González Quinteros llega procedente de la Región Policial Ica y tendrá bajo su jurisdicción las divisiones policiales de Huánuco, Tingo María y Puerto Inca.

Entre los principales retos de su gestión figura el fortalecimiento de la lucha contra la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca, actividad que viene afectando gravemente zonas de conservación regional. En la ciudad de Huánuco, asimismo, persisten delitos de alta incidencia como el robo de vehículos, además de investigaciones de relevancia en curso, entre ellas el asesinato del transportista Junior Anthony Atachagua Reyes y el doble homicidio de ciudadanos extranjeros presuntamente vinculados al cobro del denominado “gota a gota”.

De acuerdo con lo dispuesto, los cambios en los altos mandos policiales entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, algunos con costo y otros sin costo para el Estado.