Un grave accidente de tránsito se registró en el sector Chasqui – Pampas, en la localidad de Jacas Chico, a lo largo de la ruta Huánuco – La Unión, luego de que un vehículo se despistara y cayera a un abismo.

El siniestro dejó como saldo varias personas heridas, quienes fueron rescatadas por los equipos de emergencia y trasladadas de inmediato a los centros de salud más cercanos, a al distrito de La Unión, donde reciben atención médica.

Afortunadamente hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas a pesar de la magnitud del accidente, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.