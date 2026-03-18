El cuerpo de Saúl Loander Suárez Criollo (27) fue hallado el pasado 20 de enero en el río Monzón, a 44 kilómetros de Tingo María, luego de haber asistido a una fiesta patronal en el centro poblado Maravillas, en la región Huánuco.

De acuerdo con la necropsia, el joven presentaba lesiones graves en la cabeza y el cuerpo, lo que ha llevado a las autoridades a investigar el caso como un presunto homicidio. La Fiscalía Provincial Mixta de Monzón ya inició diligencias preliminares por 120 días para esclarecer lo ocurrido.

Según información recopilada, la víctima fue vista por última vez durante la madrugada del 18 de enero participando en la festividad. Posteriormente, habría estado con un conocido que lo acompañó hasta su vivienda, donde desapareció horas después.

La familia del joven ha expresado dudas sobre esta versión y exige que se identifique a los responsables. Mientras tanto, el caso continúa en investigación para determinar las circunstancias exactas de su muerte.