Lo que comenzó como una búsqueda de trabajo para ayudar económicamente a su familia terminó llevando a Félix Gabriel Cámara, natural del poblado de Cozo, en el distrito de Yarumayo, hasta una zona de guerra en Rusia. Actualmente, el huanuqueño permanece detenido en un lugar que su familia no ha podido precisar y sus allegados solicitan la intervención del Gobierno peruano para lograr su retorno al país.

Según relató a sus familiares, Cámara encontró a través de WhatsApp una convocatoria laboral que ofrecía puestos como obrero, plomero, cocinero y cuidador de viviendas, con una remuneración que resultaba atractiva frente a su situación económica.

“Me vine por el trabajo para ayudar a mi familia, porque económicamente estamos bajos en Perú”, contó.

Sin embargo, asegura que al llegar a Moscú la situación cambió. De acuerdo con su testimonio, fue llevado a firmar un contrato redactado en ruso, idioma que no comprendía, y posteriormente trasladado hacia una zona de combate en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Terminó en el frente de batalla

El huanuqueño relató que fue enviado a una zona de combate sin recibir la preparación que esperaba para el trabajo que inicialmente le habían ofrecido. Durante su permanencia en el lugar, afirmó que sufrió un ataque con drones y resultó herido.

Según su versión, junto con otros reclutados quedó atrapado en una zona boscosa, sin alimentos y sin recibir atención médica.

“No comíamos. Queríamos salir para que nos atienda un médico. En el monte tomábamos agua de lluvia”, relató.

Cámara también aseguró que, mientras intentaban encontrar una salida, observaron mochilas abandonadas y restos humanos en la zona.

En medio de esa situación, intentó pedir ayuda a unas personas que encontró en un camino rural. Utilizando las pocas palabras en inglés que conocía, trató de explicar que necesitaba llegar a un lugar donde pudiera recibir atención médica.

No obstante, la barrera del idioma complicó la situación. Según su relato, los pobladores lo amarraron y posteriormente lo entregaron a las autoridades locales.

Desde su detención, el huanuqueño habría empezado a comprender la verdadera situación en la que se encontraba.

Familia pide intervención de la Cancillería

El caso se enmarca en las denuncias sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos peruanos mediante ofertas laborales que, según familiares y abogados de algunos afectados, terminarían vinculándolos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con reportes mencionados en torno a estos casos, cientos de ciudadanos peruanos habrían sido captados bajo modalidades similares, mediante promesas de salarios elevados y bonos que, en algunos casos, alcanzarían hasta los 20 mil dólares.

Según los testimonios recogidos de familiares y abogados, algunas personas habrían viajado atraídas por estas ofertas y posteriormente enfrentado la retención de sus documentos y teléfonos, además de ser vinculadas a contratos de carácter militar.

Mientras la Cancillería peruana atiende casos de connacionales fallecidos, desaparecidos y otros que han logrado ser rescatados, la familia de Félix Cámara solicita que las autoridades intervengan para determinar su situación y gestionar las acciones necesarias para conseguir su repatriación.

El pedido de auxilio del huanuqueño busca que el Gobierno peruano pueda establecer dónde se encuentra, conocer su situación legal y brindar la asistencia consular necesaria para facilitar su retorno a casa.