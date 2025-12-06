Las bajas temperaturas registradas en la sierra de Huánuco han generado un fuerte impacto en la actividad agrícola de los distritos de San Miguel de Cauri (provincia de Lauricocha) y Aparicio Pomares (provincia de Yarowilca), donde cientos de familias campesinas enfrentan pérdidas significativas en sus cultivos y en su ganado menor.

San Miguel de Cauri

En Cauri, las heladas han afectado extensas áreas de cultivo, comprometiendo el sustento de numerosas familias. Con el fin de evaluar la magnitud del daño, la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri emprendió un recorrido por los caseríos para realizar verificaciones en campo y recopilar información de los damnificados.

Esta labor se ejecuta en coordinación con la Agencia Agraria de Lauricocha, con miras a solicitar la declaratoria de estado de emergencia para las familias más impactadas por estos eventos climáticos extremos, asociados al incremento de la variabilidad del clima.

Las autoridades locales enfatizaron que, detrás de cada hectárea perdida, existe una familia cuya economía se ve comprometida, por lo que la articulación institucional y la solidaridad comunitaria resultan indispensables en este proceso de recuperación.

Aparicio Pomares

En el distrito de Aparicio Pomares, la helada ha destruido más de 250 hectáreas de cultivos, afectando principalmente a los agricultores de la Comunidad Campesina de Rondobamba. Los daños alcanzan productos destinados tanto al autoconsumo como al abastecimiento local.

El presidente comunal, Gerónimo Rivadeneyra, expresó su preocupación por la falta de presencia del personal de Defensa Civil de la municipalidad distrital, indicando que aún no se ha realizado la verificación técnica ni el registro formal de las pérdidas, acciones necesarias para activar mecanismos de apoyo y rehabilitación.