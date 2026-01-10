La fiscal adjunta provincial Luzceila Cesia Jemima Callata Palomino, de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Huánuco, logró que se dicte sentencia condenatoria mediante el proceso de conclusión anticipada contra dos sujetos implicados en el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad, por hechos ocurridos en diciembre de 2024 en el distrito de Churubamba, provincia y departamento de Huánuco.

Según la resolución judicial, los hechos se produjeron en un contexto de especial vulnerabilidad de la víctima. La actuación fiscal permitió reunir sólidos elementos probatorios, entre ellos declaraciones testimoniales, pericias médico-legales y evaluaciones psicológicas, los cuales sustentaron la acusación presentada ante el órgano jurisdiccional.

Durante la audiencia, los imputados Elvis Encarnación y Brayam Encarnación reconocieron su responsabilidad penal y se acogieron al mecanismo de conclusión anticipada, conforme a la normativa vigente. Tras evaluar los actuados, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Huánuco los declaró penalmente responsables por el delito imputado.

Como resultado, se impuso a ambos una pena privativa de libertad efectiva de 17 años, 11 meses y 6 días, además del pago de una reparación civil de S/ 10 000 a favor de la parte agraviada. Asimismo, se dispuso la ejecución provisional de la sentencia y la aplicación de las medidas legales correspondientes.

Esta decisión reafirma el compromiso del Ministerio Público y del sistema de justicia con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con la lucha frontal contra los delitos que atentan contra la libertad sexual.