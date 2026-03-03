La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, considerada la tercera más grande del país cerró febrero con un avance del 37.17 % en la distribución de materiales educativos destinados al inicio del año escolar.

En total, se entregarán 131 017 unidades de material pedagógico a 943 instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. Estos recursos, que en conjunto alcanzan un peso de 56.19 toneladas, ya se encuentran en los almacenes de la UGEL y vienen siendo distribuidos progresivamente.

Entre los materiales figuran lapiceros, borradores, cartulinas, cuadernos, lápices, papelógrafos, plumones y juegos didácticos. Destacan especialmente los textos escolares en quechua central, dirigidos a comunidades bilingües, como parte del fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

En el nivel inicial se beneficiará a 271 instituciones, mientras que 153 corresponden al servicio educativo rural. Asimismo, 133 Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI) recibirán materiales, priorizando la atención a la primera infancia en zonas vulnerables.

En el marco de la EIB, se atenderá a 119 instituciones de primaria y 34 de inicial. En secundaria monolingüe, la distribución alcanzará a 109 instituciones, mientras que 18 sedes corresponden a secundaria EIB.

La entrega también contempla a 86 instituciones de Educación Primaria, 19 de Educación Básica Alternativa (EBA) y una sede de Educación Básica Especial (EBE), cuyos materiales han sido diseñados de acuerdo con las necesidades específicas de los estudiantes.

El proceso de distribución se inició el lunes 23 de febrero y está previsto que concluya el 9 de marzo en toda la provincia. Actualmente, las labores se concentran en el distrito de Pillco Marca y continuarán en Kichki y Amarilis, para finalizar en el casco urbano de Huánuco.