En el marco de la XIII Semana de la Inclusión Social, bajo el lema “Políticas sociales centradas en las personas”, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) reconocerá hoy al alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo, por las experiencias exitosas de gestión territorial para el desarrollo infantil temprano implementadas en su distrito.

El reconocimiento se otorgará en mérito al cumplimiento oportuno y pionero de procesos claves como la actualización cartográfica, la actualización del padrón nominal y la gestión de alertas tempranas, desarrollados por la gestión municipal durante el 2025.

La ceremonia de distinción se llevará a cabo este jueves 23 de octubre, a las 2:00 de la tarde, en la sede ministerial en Lima, y estará presidida por el viceministro de Políticas y Evaluación Social, Julio Mendigure.

LUCHA CONTRA LA ANEMIA

Una de sus acciones más destacadas ha sido la lucha frontal contra la anemia, liderada por la Unidad Local de Empadronamiento (ULE), que identificó oportunamente a hogares con niños en riesgo, garantizando su atención inmediata.

“La gestión de Amarilis es testimonio de una gestión territorial con rostro humano, enfocada en la atención directa de los ciudadanos, especialmente niños y madres gestantes. La actualización cartográfica no solo mide ingresos, sino también las características de las viviendas, la cantidad de integrantes y los niveles de vulnerabilidad, lo que permite activar la intervención de los programas del Estado. Amarilis ha sido pionero en este proceso, que servirá de modelo nacional a partir del 2026”, explicó el alcalde Roger Hidalgo.