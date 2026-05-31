



Unos 29 costales con insumos químicos, además de 40 baldes con carne de cerdo y otros 4 con grasa, listos para ser llevados al mercado, es lo que incautaron en un operativo realizado a un local de pirotecnia en el distrito de Sicaya.

Durante el operativo “mercados ilegales” policías con el capitán PNP Jesús Meza, jefe de la Policía Fiscal de Huancayo, la fiscal Vanesa Aquino y fiscalizadores de la Sucamec, inspeccionaron el establecimiento “Corporación Señor de Huanca” del paraje Común s/n en Sicaya.

RETIENEN

En la inspección, los policías constataron que se acopiaban productos químicos, sustancias fiscalizadas para elaborar pirotécnicos como: potasio, pólvora, nitrato de sodio, salitre, azufre y otros.

También se halló avellanas, cerchas, chisperos, luces, mechas, pirotécnicos acabados. Las autoridades intervinieron a Roberto Vílchez T. (50), Cerapio Páucar (34) y Michael Portocarrero (53), por el presunto delito de peligro común (fabricación o tenencia de materiales peligrosos). Al final se incautó 29 costales conteniendo diferentes insumos químicos que fueron internados en el almacén de la Sucamec.

Asimismo, se halló tres cocinas artesanales donde hervían grasa animal.

El insumo, tras ser sometido a un proceso de manufactura rudimentario era usado para elaborar jabones sy otros cosméticos, siendo almacenados en baldes para su comercialización. Al carecer del registro sanitario, la grasa fue confiscada.