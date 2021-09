Una terrible muerte tuvo el colectivero Edgar Cristóbal Jorge (30) quien recibió 27 puñaladas en todo el cuerpo. El terrible hecho se registró ayer en horas de la madrugada en el pasaje Ollantay Tambo en el Asentamiento Humano Aparicio Pomares, en el departamento de Huánuco.

Cristóbal Jorge fue encontrado aún con vida y trasladado de emergencia al centro de salud Aparicio Pomares, pero lamentablemente llegó sin signos vitales y los médicos solo certificaron su deceso. Hasta el lugar llegaron los policías del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), representantes de la Fiscalía y médico legista, quienes realizaron el levantamiento del cadáver, luego lo trasladaron a la morgue para practicar la necropsia de ley.

Las autoridades informaron que al verificar las lesiones, hallaron 27 punzadas de arma blanca en todo el cuerpo , además, tenía las costillas rotas. Los familiares de la víctima acusan del crimen a su padrastro, Isaac Félix Casimiro Libiac (53), a quien golpearon salvajemente provocándole un corte en el pómulo derecho y en la cabeza.

Por su parte, Isaac Casimiro negó la acusación y señaló como sospechoso a su hijo Wilmer. “Yo ya estaba en el mercado, pero volví a mi casa a buscar la llave de mi triciclo, ahí me agarraron y golpearon diciendo que yo lo había matado, pero no es así. Yo no maté a nadie”, manifestó el acusado.

El hombre fue detenido y trasladado a la dependencia policial. “Nadie vio el crimen, además por la contextura del cuerpo, el acusado es flaco y viejo, mientras que la víctima tenía una contextura más recia, por lo que se duda que su padrastro lo haya asesinado”, refirió una fuente de la PNP.

