Un grupo de profesionales del Puesto de Salud de Huaychao, ubicado en el distrito de Huacrachuco, en la provincia de Marañón, protagonizó una valiente y conmovedora acción al atender un parto de emergencia en plena vía rural, durante la noche y en condiciones extremas.

El hecho ocurrió en la comunidad andina de Quenua, situada a más de 3500 metros sobre el nivel del mar, cuando Live Quispe, un poblador de la zona, logró comunicarse con el establecimiento de salud para alertar que su esposa se encontraba en trabajo de parto. La comunicación fue difícil debido a la escasa señal telefónica y a la gran distancia —de dos a tres horas hasta Huacrachuco—, lo que hacía imposible un traslado oportuno.

A pesar de que el Puesto de Salud, categorizado como I-1, solo atiende 12 horas al día, el equipo médico respondió fuera de su horario laboral y sin dudarlo emprendió la marcha. Equipados con una linterna y abrigados contra el intenso frío, caminaron cerca de tres horas por trochas y cerros, soportando temperaturas de hasta 5 °C, para llegar hasta la gestante.

CON LAS JUSTAS

Tras aproximadamente dos horas de caminata, los profesionales encontraron a la pareja en una zona descampada del sector Romero Pampa. La mujer ya presentaba 9 cm de dilatación, y ante la imposibilidad de que una ambulancia pudiera llegar, el obstetra Rusell Durán decidió atender el parto en plena ruta, mientras el técnico en enfermería Guilder Sáenz se dirigía en motocicleta a buscar apoyo comunitario.

El nacimiento ocurrió alrededor de las 10:30 p.m., en medio de la oscuridad y el frío. Para evitar la hipotermia del recién nacido y de la madre, el equipo improvisó una fogata con maleza y hierba seca, logrando estabilizar a ambos. Minutos después, comuneros llegaron con una camilla artesanal para trasladar a la madre y al bebé hasta el Puesto de Salud de Huaychao, donde arribaron aproximadamente a la 1:00 a.m., y continuaron recibiendo atención médica.

LA SALVARON

Gracias a la oportuna y comprometida intervención del equipo, se logró prevenir una posible muerte materna y neonatal. El equipo que protagonizó esta hazaña estuvo conformado por: Rusell Durán, obstetra Guilder Sáenz, técnico en enfermería, Noemina Gómez, técnica en enfermería. La directora ejecutiva de la Red de Salud Leoncio Prado, Lic. Vivian Vásquez Pérez, expresó su profundo reconocimiento al personal.