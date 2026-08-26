



Personal policial de la Comisaría PNP Huánuco, durante la ejecución del operativo policial “Impacto 2026”, logró la detención y captura de un hombre que registraba cuatro requisitorias vigentes por delitos contra la libertad sexual.

La intervención se produjo en el marco de las acciones operativas desarrolladas en diferentes puntos de la jurisdicción policial de Huánuco, orientadas a prevenir y combatir la delincuencia común y el crimen organizado.

En ese contexto, los agentes intervinieron a Félix M. F. (47) en inmediaciones del puente Burgos, Huánuco. Tras realizar su identificación y efectuar la consulta correspondiente en el Sistema ESINPOL-PNP, se obtuvo resultado positivo para cuatro requisitorias vigentes.

De acuerdo con la información registrada en el sistema policial, las órdenes de captura corresponden a los siguientes delitos:

LOS CARGOS

Violación de la libertad sexual, solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco, con fecha de registro 23 de mayo de 2024.

Actos contra el pudor de menores, solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco, con fecha de registro 6 de abril de 2024.

Actos contra el pudor de menores, solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco, con fecha de registro 14 de marzo de 2024.

Tocamientos y actos de connotación sexual, solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco, con fecha de registro 19 de junio de 2025.

Ante el resultado positivo de la consulta, Félix M. F. fue detenido y trasladado a la Comisaría PNP Huánuco, donde se realizaron las diligencias policiales correspondientes. Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con las acciones de ley.