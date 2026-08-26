Tres sismos de magnitudes 3.5, 3.6 y 4.0 se registraron durante la madrugada y primeras horas de este miércoles 26 de agosto de 2026 en las regiones de Huánuco, Junín y Tumbes, respectivamente.

Los reportes fueron emitidos por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo oficial encargado de proporcionar información sísmica en el país.

De acuerdo con los datos difundidos por el IGP, el movimiento más reciente ocurrió a las 5:02 a. m., con epicentro ubicado a 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Huánuco.

Sismo de magnitud 3.5 se registró en Huánuco

El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0591 indica que el movimiento ocurrió exactamente a las 5:02:31 a. m. del 26 de agosto.

El sismo tuvo una magnitud de 3.5 y una profundidad de 15 kilómetros. Su epicentro se localizó a 20 kilómetros al oeste de Huánuco, en la provincia y región del mismo nombre.

Las coordenadas reportadas fueron latitud -9.88 y longitud -76.42. El IGP consignó una intensidad de II-III en Huánuco.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0591

Fecha y Hora Local: 26/08/2026,05:02:31

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15 km

Latitud: -9.88

Longitud: -76.42

Intensidad: II-III Huánuco

Referencia: 20 km al O de Huánuco, Huánuco - Huánucohttps://t.co/UXFlNVMo5K — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 26, 2026





Temblor de magnitud 3.6 ocurrió cerca de Chupaca, Junín

Horas antes, a las 2:40:09 a. m., el IGP registró otro movimiento sísmico, esta vez en la región Junín.

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0590, el temblor alcanzó una magnitud de 3.6 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El epicentro fue ubicado a 17 kilómetros al sur de Chupaca, en la provincia de Chupaca, región Junín. Las coordenadas fueron latitud -12.21 y longitud -75.32.

El movimiento presentó una intensidad de II-III en Chupaca, según el reporte del Centro Sismológico Nacional.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0590

Fecha y Hora Local: 26/08/2026,02:40:09

Magnitud: 3.6

Profundidad: 10 km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.32

Intensidad: II-III Chupaca

Referencia: 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/Wu7zZRL8ht — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 26, 2026

Sismo de magnitud 4.0 fue reportado en Tumbes

El primero de los tres movimientos ocurrió a la 1:26:04 a. m. de este miércoles. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0589 registró una magnitud de 4.0.

Su epicentro fue localizado a 61 kilómetros al este de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes.

El movimiento se originó a una profundidad de 97 kilómetros, con coordenadas de latitud -3.69 y longitud -79.76, según la información difundida por el Centro Sismológico Nacional.

Los reportes proporcionados por el IGP para estos tres eventos no constituyen por sí mismos evidencia de una relación entre los movimientos. El organismo recuerda, además, que los sismos no se pueden predecir.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0589

Fecha y Hora Local: 26/08/2026,01:26:04

Magnitud: 4.0

Profundidad: 97 km

Latitud: -3.69

Longitud: -79.76

Referencia: 61 km al E de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/46c4XuQGMj — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 26, 2026