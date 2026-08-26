Más de 1,600 estudiantes de 40 instituciones educativas entonaron ayer la canción “Mi patria y mi bandera” en el Centro Cívico de Tacna como parte de los actos celebratorios por el 97º aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Tacna Julio Tapia Calizaya mencionó que este año se convocó un menor número de estudiantes debido a las variaciones climatológicas a fin salvaguardar su integridad.

Homenaje a Tacna

Recordó que son 4 años en que se efectúa esta actividad en coordinación con la Municipalidad Provincial de Tacna en la cual se canta un tema que expresa desde el corazón el profundo amor a esta tierra.

Esa demostración es mucho más importante en zona de frontera, para rendir homenaje a nuestros antepasados que nos han legado 200 años de independencia y 97 años de retorno al Perú, comentó.

Para hoy 26 se ha programado a las 9 h la Ofrenda de la Niñez, con la participación de alumnos del nivel inicial y programas educativos no escolarizados; y para mañana 27, la Ofrenda de la Juventud con la asistencia de los alumnos de educación primaria y secundaria.