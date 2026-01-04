Personal de la Comisaría PNP de Aucayacu ejecutó el Operativo Policial “Bloqueo y Saturación” en diversos puntos críticos de esta localidad, con el objetivo de prevenir, neutralizar y contrarrestar el accionar delictivo. Durante la intervención se procedió a la identificación de personas y vehículos.

Como resultado del operativo, a la altura de la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del cementerio La Paz, se logró la intervención y detención del ciudadano Armando Rengifo Apuela (33).

Al realizar la consulta en el sistema policial ESINPOL PNP, se obtuvo resultado positivo para requisitoria vigente por el delito de robo agravado, en la modalidad de captura, solicitada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.

El detenido fue trasladado a la Comisaría PNP de Aucayacu para continuar con las diligencias correspondientes y posteriormente ser puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas, conforme a ley.