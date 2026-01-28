En restobar de Aucayacu arrestan a sujeto que ingresó a hurtar

Un trágico accidente de tránsito dejó como salgo a un bebé muerto y 12 heridos de gravedad, tras el despiste y caída a un abismo de un trimóvil de carga Strong que llevaba a 13 pasajeros a bordo luego de que regresaban de una reunión familiar.

El lamentable hecho ocurrió el último domingo, al promediar las 3:30 de la tarde, cerca de la Hidroeléctrica de Chaglla, entre las comunidades de Higronpampa y Huanipampa, distrito de San Pablo de Pillao, en la provincia de Huánuco.

Según los testigos el chofer del vehículo habría perdido el control de la unidad de placa 0313-JE, color rojo, ocasionando su despiste y caída por una pendiente.

Producto de los fuertes golpes, doce personas terminaron gravemente heridas, mientras que un bebé falleció en el acto. Los heridos, entre ellos seis menores de edad y seis adultos, fueron auxiliados por los lugareños de la zona y posteriormente trasladados al Hospital de Tingo María para su atención inmediata

Los accidentados regresaban de una reunión familiar ocurrida en el pueblo San Martín de Pillao, todos residentes de la localidad de Pueblo Nuevo, jurisdicción del Centro poblado de Pampamarca, distrito de Chaglla.