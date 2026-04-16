Rinden homenaje póstumo al polifacético Andrés Fernández Garrido

El candidato de Renovación Popular, Esteban Pabletich Figuera, solicitó la anulación de las Elecciones Generales 2026 y denunció un presunto fraude electoral.

“El fraude se ha estado preparando desde hace semanas. Han intentado posicionar a outsiders que finalmente han fracasado y también a personajes que son cadáveres políticos, como Belmont y Nieto, quienes tienen problemas judiciales que la población desconoce”, afirmó.

VICIADO POR TODOS LADOS

Asimismo, sostuvo que el proceso electoral presenta irregularidades. “Este proceso tiene vicios por todos lados. Se ha impedido que la población de Lima acuda a votar, pese a que mayoritariamente apoya a López Aliaga. Estamos hablando de más de un millón de votos que podrían haberse visto afectados por la manipulación de la ONPE”, indicó.

Pabletich,también cuestionó los cambios en el traslado de actas electorales. “Antes, las Fuerzas Armadas y el Ejército se encargaban de trasladarlas. Esa decisión fue modificada por el Congreso, lo que ha generado un caos. Todo ha sido un consenso entre mafiosos”, manifestó.

Finalmente, responsabilizó al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por las presuntas irregularidades denunciadas.

RODOLFO ESPINOZA

Mientras que el excandidato a senador por Renovación Popular Rodolfo Espinoza, está solicitando la nulidad de actas electorales procesadas durante la madrugada del lunes 13 de abril por la ODPE de Huamalíes, al considerar sospechoso que correspondan a zonas alejadas.

Espinoza Zevallos señaló que algunas actas, como la de la mesa 902203 en Quiullapampa (Pachas), fueron contabilizadas a las 3:14 a. m., pese a que el traslado desde esos lugares tomaría varias horas.

Sostuvo que el conteo en mesas se extendió hasta la madrugada, por lo que consideró “materialmente imposible” que actas de distritos lejanos hayan sido procesadas en ese horario. También cuestionó la falta de publicación de actas en el portal y denunció que no se permitió a personeros tomar fotografías del escrutinio.

Ante ello, el partido anunció que presentará recursos de impugnación y pidió la nulidad de las actas observadas.