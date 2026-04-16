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Al conmemorarse los cuarenta años del fallecimiento del polifacético Andrés Fernández Garrido, figura histórica regional, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Huánuco, llevo a cabo una ceremonia póstuma de reconocimiento con la presencia de destacados personajes de Huánuco.

Durante la ceremonia, el Dr. Adalberto Pérez Naupay, historiador y expositor principal, recordó con emoción su vínculo personal con el intelectual: “Tuve el honor de conocerlo primero como mi profesor de música en el Colegio Nacional Leoncio Prado durante la década del 70, y luego como jefe en Radio Huánuco entre 1980 y 1983. Era un hombre de una alta calidad humana y profesional, un caballero a carta cabal, pulcro y honorable, virtudes que hoy escasean en nuestra sociedad”, enfatizó Pérez Naupay al rememorar la estampa del recordado maestro.

DESTACAN SU TRAYECTORIA

En el marco de esta remembranza, el historiador destacó la naturaleza polifacética de Fernández Garrido, quien no solo destacó en las aulas, sino también como escultor, compositor y gestor cultural. Pérez Naupay subrayó su profundo espíritu solidario: “Fue un hombre muy preocupado por las necesidades sociales; fundó la Compañía de Bomberos n.º 5 en 1958 y promovió organizaciones como la Peña Artística Huanuqueña. Su tribuna principal era Radio Huánuco, emisora que él mismo fundó y desde donde hizo patria, aunque lamentablemente su salud se quebrantó tras ser retirado de la dirección en los años 80 por aparentes razones políticas”, explicó el expositor durante su intervención.

Respecto al entorno familiar y el legado generacional, Pérez Naupay resaltó que don Andrés fue un padre ejemplar, siempre atento al bienestar y educación de sus hijos. “Su hijo, Andrés Fernández Encalada, siguió sus pasos con éxito, convirtiéndose en uno de los mejores locutores de la región con programas emblemáticos como Sinfonía Juvenil”, señaló el historiador. Asimismo, hizo un llamado público para que la vida y obra de Fernández Garrido sean publicadas formalmente, una propuesta que ha sido bien recibida por el sector editorial local con el fin de que las nuevas generaciones conozcan la magnitud de este ícono huanuqueño.

ES UN REFERENTE

El evento, que reunió a diversas personalidades y ciudadanos que conocieron al homenajeado, sirvió para reafirmar que el aporte de Fernández Garrido sigue siendo un referente fundamental para la identidad y la cultura de Huánuco. La Directora de Cultura, Esperanza Rosales, agradeció la participación del Dr. Pérez Naupay, cuyas vivencias personales permitieron profundizar en el impacto intelectual de un hombre que, además de ser un artista consumado, fue un ciudadano comprometido con el progreso de su tierra.

Finalmente, la ceremonia permitió recordar la época de oro de la radiodifusión huanuqueña, mencionando a colegas y contemporáneos como César Caldas Caballero, Carlos Andrade y José Reyes Céspedes. Con este homenaje, la DDC busca preservar la memoria histórica de Huánuco y poner en valor la trayectoria de quienes, como don Andrés Fernández Garrido, dedicaron su vida a la promoción del arte, la educación y el servicio social bajo los más altos estándares de integridad.