Huánuco: detienen a sujeto acusado de tocamientos indebidos contra dos menores

Celia Cecilia Barrios Domínguez (45), fue encontrada sin vida en su vivienda, ubicada en la jurisdicción del distrito de Churubamba. La mujer laboraba en la División de Medicina Legal de Huánuco, con sede en La Unión, provincia de Dos de Mayo.

Según las primeras informaciones, el hallazgo se produjo en horas recientes, lo que generó la alerta de las autoridades. Personal policial y representantes del Ministerio Público acudieron al inmueble para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Los restos fueron ingresados a la morgue a las 7:40 de la noche del 10 de abril y, tras ser sometidos a la necropsia de ley, fueron retirados a las 11:30 de la misma fecha.

MISTERIO

Hasta el momento, las causas del fallecimiento no han sido confirmadas de manera oficial. Las autoridades competentes continúan con las investigaciones a fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo expresaron su consternación por lo ocurrido, destacando la trayectoria profesional de la trabajadora en el ámbito de la medicina legal en la región.

Los restos de Celia, son velados en la Av. Perú en la Iglesia Católica San Luis María Monfor altura del grifo San Luis paradero 9 hasta el día domingo, por la mañana que será trasladados a Churubamba Pacapucro en su domicilio hasta el día lunes 13 de abril que será enterrada en el cementerio Jardines de la Esperanza.