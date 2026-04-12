Policía activa plan de seguridad para resguardar las Elecciones 2026 en Huánuco

Un hombre fue intervenido y detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú, tras ser acusado de estar presuntamente involucrado en el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos, en agravio de dos menores de edad en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca.

El detenido fue identificado como Abner Lozano Saavedra (28), quien habría cometido el hecho en perjuicio de las menores de iniciales Y.N.R.L. (11) y J.A.T.L. (12).

EN YUYAPICHIS

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió el 10 de abril de 2026, aproximadamente a las 7:40 de la noche, en la avenida Juan Manuel Díaz Santillán, a una cuadra de la institución educativa Augusto Durand, en la jurisdicción de Yuyapichis.

La intervención se realizó horas más tarde, y fue reportada a las 10:50 de la noche por el comisario de la Comisaría PNP de Yuyapichis, alférez PNP Ángel Silva, quien dio cuenta de la detención del sujeto.

Tras la intervención, comunicaron el caso al Ministerio Público, representado por la fiscal Ivana Augusto Acuña, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puerto Inca, a fin de continuar con las diligencias conforme a ley.