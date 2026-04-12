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En el marco de las acciones de prevención por las Elecciones Generales 2026, la Región Policial Huánuco realizó una reunión de comando para definir las estrategias de seguridad que serán ejecutadas durante la jornada electoral en la región encabezada por el jefe de la Región Policial Huánuco, general PNP José Luis González Quintero.

El “Plan de Operaciones Elecciones 2026”, contempla medidas preventivas, operativas y de control orientadas a preservar el orden público antes, durante y después del proceso de votación. La Policía señaló que el objetivo principal es reducir riesgos y responder de manera oportuna ante cualquier incidente que pudiera afectar el normal desarrollo de los comicios.

MOVILIZAN A 2023 POLICÍAS

En ese contexto, el general González Quintero informó sobre el despliegue de 2,023 efectivos policiales en las cinco Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), correspondientes a Huánuco, Yarowilca, Huamalíes, entre otras jurisdicciones. Este contingente tendrá la misión de garantizar la seguridad en locales de votación y puntos estratégicos.

Asimismo, se indicó que se reforzará el patrullaje con unidades móviles y se optimizará el uso de recursos logísticos en distintos puntos de la región. En paralelo, efectivos de la Policía de Carreteras de Huánuco brindarán seguridad en las principales vías, a fin de resguardar el desplazamiento de ciudadanos y material electoral.

También se han establecido lineamientos para fortalecer la vigilancia en zonas consideradas sensibles, con el propósito de prevenir hechos que puedan alterar la tranquilidad pública o comprometer la transparencia del proceso electoral.