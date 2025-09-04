La obra de la construcción del Centro de Salud de Pachas en la provincia de Dos de Mayo seguirá paralizada hasta el próximo año 2026, mientras no dan solución a la resolución del contrato, afirmó el gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Huánuco, Daniel Mallqui.

“Hasta junio de este año la obra que inició hace seis años tenía apenas 52% de avance físico, cuando según lo programado debía estar por encima del 65%”, indica Mallqui, tras recordar que en los primeros años de ejecución la obra estuvo suspendida bastante tiempo debido a deficiencias del expediente técnico.

“Prácticamente los 4 años de la gestión anterior, de Juan Alvarado la obra ha estado suspendida porque había problemas por incompatibilidad del expediente técnico con el terreno. Nosotros (gestión de Pulgar) encontramos la obra paralizada y solucionamos los problemas técnicos casi en su totalidad”, aseveró.

Para el funcionario este año será imposible retomar la construcción del centro de salud de Pachas. Según estimaciones de la Gerencia de Infraestructura, en el mejor de los casos, entre abril y mayo del próximo año se reiniciarían los trabajos con un nuevo contratista.

“En 15 días termina la constatación física del Gobierno Regional y con esa constancia se hace el corte físico y financiero. Ahí recién se hace el expediente de saldo de obra. Vamos a ver si se hace con la modalidad diseño y construcción”, adelantó el funcionario regional.

El Centro de Salud de Pachas es la segunda obra en la gestión de Antonio Pulgar que se paraliza por resolución de contrato. La primera fue la construcción del estadio Colón de Llata en la provincia de Huamalíes.