A meses de cumplir dos años de pandemia global, Huánuco ha sido sin dudar una la región más golpeada por la COVID-19, convirtiéndose en el epicentro del virus durante la segunda ola, a inicios de año. No obstante, a escasos dos días de cerrar el 2021, el departamento registra más 73 mil casos positivos y 2,530 defunciones; de los cuales, 1, 546 decesos corresponden al 2021.

Durante los primeros meses del 2021 (enero y febrero) se contabilizaron 676 muertes por coronavirus, siendo la cantidad más alta desde julio del 2020, mes en que registraron 246 defunciones. Durante el primer trimestre del año, la tasa de letalidad sobrepasaba el 10 %. En la actualidad el porcentaje disminuyó al 1 % y eso se debería a la aplicación de las vacunas anticovid.

Los primeros casos positivos de contagio confirmados en Huánuco, fueron detectados en dos jóvenes de 27 y 15 años, que habían regresado al país luego de pasar unas vacaciones por Europa, en marzo del 2020.

“En los últimos dos meses (noviembre y diciembre) nuestra tasa de letalidad es del 1 %. Prácticamente hemos tenido una considerable reducción de muertes por coronavirus y eso ha sido contribuido por el impacto de la vacunación ”, sostuvo Adela Celis Trujillo, titular de la Dirección de Epidemiología de Huánuco – Diresa.

Referente a la cobertura de inmunizaciones en todo el ámbito departamental, un 74 % de la población ya cuenta con su primera dosis; mientras que, un 79.5 % tiene sus dos dosis - el cual generará inmunidad de rebaño -, ante una eventual tercera ola pandémica, asegura la especialista.

DELTA

Adela Celis, indicó además que una de las variantes Covid (Delta) más letales detectadas en la región sobrepasó los 200 casos de infección por dicha variante ; sin embargo, no ha tenido mayor impacto en el departamento. Asimismo, mencionó que aún no se tiene registros de la presencia de la variante Ómicron en Huánuco. “Todavía no tenemos reportes de la Ómicron en la región. Pero si sabemos que a nivel nacional se tiene un registro de 71 casos, básicamente están focalizados en Lima y en Piura”, agregó la Epidemióloga.

No obstante, expertos en el tema afirman que la variante Ómicron ya estaría circulando en cada rincón del país debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) no estaría monitoreando la secuenciación genómica como se hacía durante los primeros meses de la pandemia.

