Aromas de Monzón: el café huanuqueño que conquista los paladares del mundo

La Municipalidad Provincial de Huánuco, a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control, clausuró temporalmente el restaurante “Cevichería Encanto Marino”, ubicado en el jirón Hermilio Valdizán 732, tras comprobar que atendía al público en condiciones antihigiénicas.

El operativo tuvo participación del Ministerio Público, el área de Salud Ambiental de la comuna huanuqueña y personal de la policía municipal, durante la inspección, las autoridades constataron acumulación de residuos, utensilios sucios, superficies grasientas y la falta de medidas adecuadas de limpieza e inocuidad, en incumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

Ante las evidencias, levantaron el acta de fiscalización determinándose la infracción al código GDF–SGFDA 47-47 del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA), por mantener el establecimiento y su área de cocina en condiciones antihigiénicas.

MULTA

Como resultado, las autoridades impusieron una multa de S/ 1605 y la clausura temporal del local por 10 días calendario, medida que será supervisada por la municipalidad.

La comuna huanuqueña exhorta a los propietarios de restaurantes, cevicherías y establecimientos de alimentos a cumplir estrictamente las normas de salubridad y manipulación, garantizando condiciones adecuadas para la atención al público.

Asimismo, anunció que los operativos de fiscalización continuarán en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de proteger la salud de la población y asegurar que los servicios de alimentación cumplan los estándares exigidos por ley.