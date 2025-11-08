Desde el corazón del valle del Monzón, el café peruano vuelve a brillar en el mundo gracias a Aromas de Monzón, una empresa que ha sabido combinar pasión, trabajo constante e innovación para posicionarse con éxito en el competitivo mercado internacional del café de especialidad.

Dedicada a la producción y comercialización de cafés de alta calidad, la empresa representa hoy un símbolo del emprendimiento regional que impulsa el desarrollo sostenible y promueve el nombre del Perú más allá de sus fronteras.

“El éxito de nuestros emprendedores refleja el potencial productivo del país. Desde el Ministerio de la Producción seguimos impulsando la innovación y la competitividad en las regiones para que más productos con valor agregado lleven el nombre del Perú al mundo”, destacó el ministro de la Producción, César Quispe.

NO ESTÁN SOLOS

El crecimiento de Aromas de Monzón ha sido posible gracias al acompañamiento del Ministerio de la Producción (Produce), a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) y su CITE agroindustrial Huallaga, que brinda soporte técnico y tecnológico a las empresas del sector.

“Hemos podido mejorar nuestros procesos, optimizar costos y alcanzar estándares de calidad que hoy nos permiten exportar café de especialidad a Europa, con envíos de hasta 12 toneladas al mercado noruego”, señaló Harry Solís, gerente general de la empresa.

Este logro no solo consolida la presencia del café huanuqueño en el extranjero, sino que también fortalece la economía local y demuestra el impacto positivo de la articulación entre el talento emprendedor y el soporte tecnológico del Estado.

INFLUENCIA CLAVE

El CITE agroindustrial Huallaga, órgano técnico especializado del ITP, cumple un rol clave en el impulso de la innovación y competitividad de las Mipymes dedicadas a las cadenas de valor del cacao, café y frutas amazónicas. Solo entre enero y septiembre de 2025, este centro brindó más de 1,600 servicios especializados a más de 600 clientes, ofreciendo capacitación, asistencia técnica, ensayos de laboratorio, desarrollo de productos e información tecnológica.

El caso de Aromas de Monzón es una muestra de cómo la innovación y el trabajo articulado pueden transformar los granos de café en verdaderas historias de éxito peruano.