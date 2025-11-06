A 15 años de pena privativa de la libertad fue sentenciado Richard Espinoza, por el delito de feminicidio en grado de tentativa con circunstancias agravantes. El fallo fue emitido luego de un exhaustivo trabajo de investigación liderado por la fiscal adjunta provincial, Patricia Sánchez de Solís de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aucayacu.

HECHOS

Ocurrieron el 19 de abril de 2021, en el caserío de Santa Lucía, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio Prado, cuando la víctima se encontraba descansando en su habitación junto a su hijo de tres años.

Aprovechando que la agraviada dormía y la vivienda carecía de puertas, Espinoza ingresó violentamente al hogar para llevarla a la fuerza a la cocina, donde comenzó a agredir físicamente a la mujer con un cuchillo. En un acto de extrema violencia, rompió una botella contra el piso y la utilizó para atacar a la víctima, quien logró sobrevivir gracias a la intervención oportuna de un familiar que escuchó los gritos y ruidos del ataque.

NIÑO FUE TESTIGO

Lamentablemente, el hijo menor de la víctima fue testigo directo del ataque de su padre hacia su madre, lo que agravó aún más la situación. Se pudo establecer que la víctima venía sufriendo abuso físico y verbal constante por parte de Espinoza durante su convivencia, motivo por el cual había decidido separarse de él. Sin embargo, el sentenciado no aceptaba la separación y continuaba buscando a la víctima para agredirla.

El juicio, que culminó en una sentencia condenatoria, también incluyó la imposición de una reparación civil de 15 000 soles a favor de la víctima, así como la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad sobre su hijo menor. Además, se le impuso una prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y sus familiares.