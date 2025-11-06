La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a cargo del fiscal provincial César Palli, junto a la fiscal adjunta provincial Lali Apaza, consiguió que el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria dicte 18 meses de prisión preventiva contra siete integrantes de una presunta organización criminal dedicada al hurto y receptación agravada de vehículos en la ciudad de Huánuco.

Los detenidos, quienes fueron capturados durante un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía, son investigados por su presunta participación en una red que, desde el año 2023, se dedicaba al robo de motocicletas, trimóviles y automóviles estacionados en la vía pública. Según la tesis fiscal, los vehículos eran ocultados en cocheras o viviendas y, posteriormente, los delincuentes exigían a las víctimas el pago de dinero para su devolución.

IMPLICADOS

El juez dispuso la reclusión preventiva por 18 meses de los siguientes ciudadanos, quienes actualmente permanecen detenidos: Wilder Rojas, alias “Shumager”; Jorge Mandujano, alias “Curco”; Briceño Liberato, alias “Betito”; Yorbush Liberato, alias “Bush”; Jhon Reyes, alias “Ojitos”; Francisco Díaz, alias “Pancho” Y Adalberto Reyes, alias “Tripa Beshi”

Asimismo, otros implicados en la investigación ya se encuentran recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco, cumpliendo mandatos previos de prisión preventiva: Rubén Salas “Centella”; Héctor Reyes “Timo”; Ronal Cipriano “Asquerosin”; Víctor Ponciano “Gines” y Yordin Lucas “Yordin”.

HAY MÁS

Además, el Ministerio Público ha solicitado también prisión preventiva para nueve investigados que permanecen prófugos y vienen siendo intensamente buscados por las autoridades.

En total la Fiscalía solicitó prisión preventiva para 22 investigados, lográndose inicialmente la medida para siete de ellos, mientras que las demás audiencias continuarán en las próximas semanas.

El fiscal responsable del caso presentó ante el Juzgado 34 hechos delictivos vinculados a esta organización, en base a las investigaciones realizadas y los elementos de convicción reunidos por los distintos fiscales que participaron en los allanamientos y detenciones.