En el marco de la Semana Forestal Nacional, la Municipalidad Distrital de Amarilis, realizará el viernes 07 de noviembre, una gran jornada de reforestación en el Malecón Los Incas, donde se plantarán más de 600 plantones de diferentes especies. Esta acción forma parte del compromiso permanente de la gestión municipal con la preservación ambiental y el desarrollo sostenible del distrito.

Los trabajadores municipales, instituciones educativas, jóvenes voluntarios y vecinos se sumarán a esta gran cruzada verde que busca restaurar los ecosistemas urbanos, embellecer los espacios públicos y fortalecer la conciencia ambiental de la población.

MODELO DE SOSTENIBILIDAD

El alcalde Roger Hidalgo resaltó que la gestión municipal ha asumido la tarea de convertir a Amarilis en un modelo de sostenibilidad ambiental. “Cada árbol que sembremos es una inversión en vida, oxígeno y esperanza. Queremos que Amarilis sea un distrito verde, donde el progreso se vea en la calidad del aire, en los parques llenos de vida y en la unión de su gente por un propósito común: cuidar nuestro hogar”, afirmó.

Asimismo, anunció que la Municipalidad de Amarilis se encuentra próxima a firmar un convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), a fin de fortalecer el Vivero Municipal con nuevas técnicas y conocimientos que permitan producir plantones de alta calidad y reforestar de manera sostenible diversas zonas del distrito.