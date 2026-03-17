En un ambiente de entusiasmo y compromiso educativo, la Institución Educativa René Guardián Ramírez dio inicio al año escolar con una colorida jornada que reunió a estudiantes, docentes y autoridades.

Desde las primeras horas de la mañana, el director del plantel, Homar Herrera, junto a la plana docente, dio la bienvenida a los escolares en un ingreso especialmente decorado con globos y elementos festivos. Actividades de animación y la participación de un personaje recreativo marcaron el inicio de la jornada, generando un ambiente de alegría entre los niños y niñas.

Uno de los aspectos más resaltantes fue la presencia de los colores institucionales rojo y negro, que predominaron en el patio principal, tanto en los uniformes de los estudiantes como en la vestimenta de los docentes, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia en la comunidad educativa.

Durante la ceremonia protocolar, se contó con la participación de la alcaldesa escolar, quien integró la mesa de honor junto a las autoridades del plantel. Asimismo, se realizó la premiación de los estudiantes más destacados, en reconocimiento a su esfuerzo académico y como incentivo para el nuevo periodo lectivo.

La actividad formó parte de la estrategia del “Buen Inicio del Año Escolar”, orientada a promover un entorno positivo y motivador desde el primer día de clases.