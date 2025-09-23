Huánuco: libro “Juegos perdidos” es un homenaje a la infancia de antaño

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco ha emitido un oficio múltiple dirigido a los directores de las instituciones educativas de su jurisdicción, exhortándolos a cumplir con el reporte de Logros Ambientales 2025 a través de la plataforma SIMON.

Esta disposición responde a lo establecido en la R.V.M. n.º 035-2025-MINEDU, Norma Técnica para la implementación del mecanismo denominado Compromisos de Desempeño 2025, y forma parte del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Educación Ambiental.

El plazo máximo para realizar el reporte vence el viernes 26 de septiembre. Según el documento oficial, esta fecha límite responde a la alta demanda que presenta la plataforma, lo que podría dificultar el ingreso oportuno de la información. La UGEL ha advertido que el incumplimiento de esta obligación generará responsabilidad administrativa para los directivos.

Con el fin de apoyar a quienes presenten dificultades técnicas, la UGEL Huánuco ha habilitado un espacio de asistencia en el auditorio del cuarto piso de su sede institucional. El apoyo técnico se brindará hasta el miércoles 24 de septiembre, en horario de oficina.

Han solicitado a los directivos llevar en formato digital la siguiente documentación: Ficha de registro fotográfico; video resumen de la implementación del PEAI (Proyecto Educativo Ambiental Integrado); documentos institucionales (convenios, oficios, actas de acuerdos relacionados con el PEAI); documentos pedagógicos (unidad o proyecto de aprendizaje con el que se ha desarrollado el PEAI y su producto); evidencias fotográficas de las actividades de los brigadistas de educación ambiental.