Alcaldes de centros poblados protestan y bloquean sede del Gobierno Regional

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió serias deficiencias en la prevención y gestión del riesgo de desastres en cinco entidades de la región, tras intervenciones realizadas entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2026.

De acuerdo con los informes de control, la falta de acciones preventivas y el inadecuado manejo de los bienes de ayuda humanitaria podrían limitar la capacidad de respuesta oportuna frente a emergencias, especialmente en el contexto de lluvias intensas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional de Huánuco no ha implementado medidas concretas de prevención y mitigación frente a posibles movimientos en masa en zonas críticas previamente identificadas.

Entre los puntos de mayor riesgo figuran las quebradas San Cristóbal, en el sector 4 de San Luis (zona urbana), y Huamangaga, en la localidad de Matibamba, distrito de Amarilis. En ambos casos, las lluvias podrían generar deslizamientos de gran magnitud, huaicos e inundaciones que pondrían en peligro viviendas cercanas. No obstante, hasta la fecha solo se ha elaborado una ficha de compromisos sin ejecución efectiva de acciones.

Durante la inspección al almacén del COER, la Contraloría detectó alimentos con presencia de gorgojos, productos próximos a vencer o sin rotulado, además de deficiencias en el control de inventarios y extintores vencidos, lo que evidencia incumplimiento de las normas de almacenamiento.

Problemas en municipalidades

Una situación similar registra la Municipalidad Provincial de Ambo, donde no han adoptado medidas frente al riesgo de deslizamientos en el barrio 30 de Julio, en Ayancocha, pese a antecedentes ocurridos en 2025. En su almacén de ayuda humanitaria hallaron alimentos vencidos, como arroz, así como productos sin fecha de caducidad y en condiciones inadecuadas de conservación.

En tanto, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado no ejecutó trabajos de limpieza en los drenajes pluviales del pueblo joven 9 de Octubre, lo que podría agravar las inundaciones ante lluvias intensas, como las registradas recientemente en Tingo María. Además, no utilizó recursos del Programa Presupuestal 0068 destinado a la reducción de vulnerabilidad y distribuyó ayuda humanitaria sin cumplir los procedimientos establecidos.

Por su parte, las municipalidades provinciales de Huánuco y Puerto Inca presentan deficiencias en el control de almacenes, con ausencia de inventarios actualizados y condiciones inadecuadas para la conservación de bienes.

En el caso de Puerto Inca, la Contraloría también alertó que la comuna no cuenta con un Plan de Gestión Reactiva, herramienta clave para garantizar una respuesta eficiente ante emergencias.

Las observaciones evidencian debilidades en la preparación institucional frente a desastres, en un contexto marcado por intensas precipitaciones que incrementan los riesgos en la región.