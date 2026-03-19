Un grupo de alcaldes de diversos centros poblados de Huánuco llegaron desde la tarde del último miércoles hasta el frontis de del Gobierno Regional, para protestar por el incumplimiento de compromisos asumidos por el gobernador Antonio Pulgar.

Los manifestantes exigieron la entrega de camiones ofrecidos por el gobernador regional, así como la transferencia de recursos económicos en el marco de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Varios de los alcaldes cuestionaron que, a seis meses del anuncio realizado por el gobernador Antonio Pulgar, no se haya concretado ninguna acción. “Es un nuevo engaño, ya que hasta ahora el Consejo Regional no ha aprobado ningún acuerdo que autorice la compra de los vehículos”, afirmaron.

Asimismo, criticaron el ofrecimiento de transferir un millón de soles a favor de las 293 municipalidades de centros poblados. Según indicó, al solicitar información, el gerente de Presupuesto les comunicó que no existe disponibilidad financiera para efectuar dicha transferencia.

DIALOGAN PERO REITERAN

Durante el diálogo sostenido con la directora de la Oficina Regional de Gestión de Conflictos Sociales, María Meneses, los dirigentes reiteraron sus demandas y solicitaron la documentación que respalde la anunciada transferencia de recursos.

Ante el pedido de los alcaldes para reunirse con el gobernador, informaron que Pulgar los recibiría en una jornada de capacitación programada en el complejo de Paucarbamba.

Sin embargo, los representantes de los centros poblados volvieron a acudir al frontis del Gobierno Regional la mañana del jueves 19 de marzo para volver a exigir directamente el cumplimiento de los compromisos. “No vamos a aceptar su millón de soles”, advirtió Wilmer Exaltación, dirigente de los alcaldes en la región.