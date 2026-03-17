Un agente de seguridad fue hallado sin vida la noche del sábado en su centro de labores, ubicado en el poblado de Colpa Baja, en la carretera Huánuco–aeropuerto. La necropsia determinó que la causa de muerte fue un disparo en la cabeza.

La víctima fue identificada como Avilés Hilario Tucto, quien fue encontrado dentro de la caseta destinada al personal de seguridad del local, situado en las inmediaciones del Colegio Militar General Mariano Ignacio Prado. Según las primeras informaciones, el vigilante se encontraba solo al momento del hecho.

Hasta el lugar llegaron un fiscal de turno, el médico legista y efectivos policiales del Área de Homicidios y de Criminalística, quienes realizaron el levantamiento del cadáver. Tras la inspección del área y la revisión del cuerpo, no se habrían encontrado indicios que apunten a la participación de terceros.

Durante las diligencias, las autoridades hallaron una carta dirigida a la familia del fallecido. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad de Huánuco, para continuar con los procedimientos de ley.