Huánuco: Huaico restringe tránsito en la Carretera Central y deja vehículos varados

La caída de rocas provenientes del cerro ha provocado el colapso total del canal Cozo Kotosh Marabamba, una infraestructura hídrica de 22 kilómetros de longitud.

El desastre, originado por las intensas lluvias que azotan la región, ha dejado sin suministro de agua potable a más de 5 mil familias distribuidas en los 18 sectores de Marabamba.

El impacto del deslizamiento no solo sepultó el canal, sino que provocó el desborde de las aguas, generando graves inundaciones en el tramo afectado y empeorando la situación de los vecinos.

VULNERABILIDAD

La interrupción del servicio golpea con dureza a los sectores más vulnerables, incluyendo a ancianos, mujeres embarazadas y niños. Especial preocupación causa la situación en la Institución Educativa Pillko Mozo de Marabamba, donde los estudiantes han iniciado el año escolar en condiciones críticas.

La falta de recurso hídrico impide que los niños y jóvenes cuenten con agua necesaria para su higiene personal, así como para la preparación de sus desayunos y almuerzos, lo que representa un riesgo sanitario inminente en pleno retorno a las aulas.

INDIFERENCIA DE LAS AUTORIDADES

A pesar de la magnitud de la crisis, la indignación de la población crece ante la inacción de las autoridades. El Gobierno Regional de Huánuco cuenta con maquinaria pesada recientemente adquirida por más de 80 millones de soles, sin embargo, hasta el momento ninguna unidad ha sido trasladada a la zona de desastre para auxiliar a los damnificados.

La falta de agua es un problema recurrente en este sector, pero en esta ocasión la urgencia se extiende a la necesidad de víveres y productos enlatados para las familias afectadas.

CANDIDATOS DE UN SOLO MOMENTO

Los pobladores de Marabamba y Pichipampa denuncian el abandono político, señalando que los candidatos solo visitan estas zonas durante las campañas electorales para captar votos y luego desaparecen.

Es impresionante que Marabamba, una ciudad en constante crecimiento debido a la migración diaria y ubicada a tan solo 10 minutos de la Plaza de Armas de Huánuco, se encuentre actualmente en estado de emergencia sin recibir atención de ningún colectivo o entidad estatal.