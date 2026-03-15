El tránsito en la Carretera Central permanece restringido a la altura del kilómetro 206, en la región Huánuco, debido a un huaico de gran magnitud que bloqueó parcialmente la vía.

De acuerdo a un reporte de Canal N, la emergencia dejó a numerosos vehículos varados mientras se evalúa la situación en la zona afectada.

Entre las unidades detenidas se encuentran buses y vehículos particulares que se dirigían a diversas regiones del país. Los pasajeros tenían como destino Lima, Pasco, Junín, San Martín y Ucayali, por lo que la interrupción del tránsito afecta la conectividad hacia varias zonas del centro y oriente del país.

En el sector se han registrado intensas lluvias en los últimos días, lo que ha provocado deslizamientos de tierra y ha debilitado el terreno. Estas condiciones han generado riesgos adicionales para la circulación y el estado de la carretera.

Las autoridades continúan monitoreando la zona para evaluar los daños y determinar las acciones necesarias para restablecer el tránsito en este tramo de la vía