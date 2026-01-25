El personal del Departamento de Investigación Criminalística (DEPINCRI) de Tingo María ejecutó el operativo policial denominado “Bloqueo y Saturación” en diversos puntos de la provincia de Leoncio Prado, con el objetivo de prevenir hechos delictivos e intervenir a personas que se encuentren al margen de la ley.

Como resultado de acciones de inteligencia, tomó conocimiento del presunto accionar delictivo de una organización criminal conocida como “Los Vampiros de la Selva”, cuyos integrantes se habrían desplazado desde la ciudad de Lima hacia Aucayacu a bordo de un vehículo de carga pesada.

VEHÍCULO SOSPECHOSO

En el marco de este operativo, el personal policial intervino un vehículo de categoría N3, marca Scania, modelo R460 DA6X4, de placa ASH-945, acoplado a una cisterna categoría 4, marca Metaltruck, con placa TMR-993. El vehículo se encontraba estacionado en el grifo “Estación de Servicios Generales Alto Huallaga EIRL”, ubicado en la esquina de la prolongación Sánchez Cerro con el jirón Laos, manzana 22, lote 4, sector Zangarilla 2, distrito de Aucayacu.

ASOLAPADO

En el lugar fue intervenido Edson Yalo Rodríguez (34), quien se desempeñaba como conductor del vehículo y se encontraba descargando combustible (gasolina) desde la válvula n.° 5 de la cisterna hacia un depósito subterráneo del establecimiento. El intervenido manifestó que realizaba dicha acción por orden de Edin Toribio Rojas, gerente general del referido grifo.

El sujeto fue detenido en flagrancia por el presunto delito tributario, en la modalidad de transporte y comercio clandestino de hidrocarburos. Las diligencias continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a ley.