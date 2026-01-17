Tras la denuncia presentada por una menor de quince años ante el Departamento de Investigación Criminalística (DEPINCRI) Huánuco, por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación en grado de tentativa, personal policial inició las diligencias correspondientes.

Según lo manifestado, la menor se encontraba vendiendo golosinas por inmediaciones del puente Burgos cuando fue abordada por un sujeto con la supuesta intención de realizar una compra. Sin embargo, al indicar que no contaba con dinero, el individuo la habría conducido mediante engaños hasta la habitación que alquilaba desde hacía aproximadamente un mes.

SE SALVA GRACIAS A PROPIETARIA DE INMUEBLE

Una vez en el interioFRRr del inmueble, el presunto autor intentó bajarle el pantalón a la menor, amenazándola con un arma blanca (cuchillo) con la finalidad de someterla sexualmente. Ante los gritos de auxilio, la propietaria de la vivienda se acercó a la habitación, circunstancia que fue aprovechada por la víctima para escapar cuando el sujeto abrió la puerta y dirigirse de inmediato a la dependencia policial para solicitar apoyo.

En atención a la denuncia formulada, personal del DEPINCRI Huánuco inició de manera inmediata las diligencias preliminares, recabando imágenes de las cámaras de videovigilancia del sector, así como la descripción brindada por la menor sobre las características físicas y vestimenta del presunto autor, quien vestía un buzo color plomo, polo color negro con la inscripción “New York” en la parte posterior y una gorra color negro.

BÚSQUEDA EXITOSA

Con la información obtenida, el personal policial ejecutó un operativo de búsqueda y localización y gracias a información proporcionada por la SECINT (Sección de Inteligencia) de la DEPINCRI Huánuco, ubicaron al sujeto por inmediaciones de la calle Prolongación Mayro, Llicua Baja, distrito de Amarilis.

El intervenido fue trasladado a la sede del DEPINCRI Huánuco para las investigaciones correspondientes, siendo identificado mediante el sistema biométrico como Cleimer.L.V.M. (51)), comunicándose el hecho al RMP Luis Miguel Vizcarra Cueva, Fiscal Adjunto de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco.