Como parte de las investigaciones por el caso de extorsión contra la propietaria de la galería Danamart Galery, perpetrada en marzo de este año, fiscales y agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huánuco realizaron un operativo simultáneo que incluyó el allanamiento de una celda en el penal de Ancón y tres viviendas en Lima y Huánuco.

Durante la intervención —autorizada por el Poder Judicial y ejecutada el lunes— se detuvo a dos personas y se incautaron explosivos, celulares, municiones, dinero en efectivo, entre otros elementos clave para la investigación.

Allanamientos y decomisos

En Lima, personal policial ingresó al penal de Ancón, donde registraron la celda de Miguel Robin Flores Canares, a quien se le incautaron documentos relevantes. Flores ya se encontraba detenido desde marzo por una requisitoria emitida por un juzgado de Villa El Salvador por el delito de robo agravado.

En el asentamiento humano Pachacútec, también en Lima, fue capturado Jhan Antoni Ramos Rosas, a quien se le incautaron dos celulares, una munición, seis artefactos explosivos tipo caramelo y su vehículo de placa ARE-380, marca BAIC, modelo Grand Plus.

Explosivos en casa

Mientras tanto, en Huánuco, otro grupo policial allanó una vivienda en el asentamiento humano Héroes de Jactay, donde se hallaron 19 explosivos tipo caramelo y más de S/ 50 mil en efectivo.

Además, se registró la casa ubicada en el jirón San Pedro, en Cayhuayna, donde vive Julio César Flores Canares, hermano de Miguel. En ese domicilio, las autoridades encontraron seis celulares, varios chips telefónicos y cinco cartuchos tipo dinamita.

La extorsión a Danamart

Las amenazas contra la dueña de la galería Danamart Galery, ubicada en la cuadra 9 del jirón Huallayco, cerca del Mercado Modelo de Huánuco, comenzaron el 6 de marzo. Según la denuncia, las primeras llamadas fueron dirigidas a trabajadores de los inquilinos del centro comercial. A una joven le exigieron, bajo amenaza de muerte, los números telefónicos del dueño y de la administradora del local.

Ese mismo día, en horas de la madrugada, dos sujetos a bordo de una motocicleta detonaron un explosivo en la puerta principal de la galería, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Durante la investigación, se descubrió que el número de celular usado para las llamadas extorsivas había sido activado a nombre de una joven y vendido por Patricia Mariano Zevallos, vendedora de chips, actualmente en prisión preventiva desde el 16 de marzo.

Patricia declaró haber vendido el chip por cinco soles a un conductor de trimóvil, pista que permitió a los investigadores seguir el rastro de la organización criminal.

Uno de los presuntos cabecillas sería Miguel Robin Flores Canares, detenido el pasado 11 de marzo en Huánuco. Ahora, su hermano Julio César Flores Canares también ha sido detenido y está bajo investigación por su posible vinculación con la banda extorsiva.