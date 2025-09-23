La fiscal adjunta, Aurora Roncal Acosta de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, logró prisión preventiva de nueve meses contra Christian Cotrina por el presunto delito de violación sexual contra una menor.

HECHOS

El 15 de septiembre, la víctima al ver un anuncio de trabajo decidió ponerse en contacto a través del número proporcionado en el referido anuncio, utilizando la aplicación WhatsApp. Al recibir la respuesta de Christian Cotrina, quien le indicó que se acercara al día siguiente a una dirección específica.

Al adía siguiente, la agraviada pidió a su amigo que la acompañe al lugar indicado por el acusado, ya que no conocía la dirección. Al llegar al inmueble, su amigo se retiró, y la agraviada fue recibida por Christian.

LA CÓMPLICE

Cuenta la menor que poco después se unió otra mujer. Ambos fueron conducidos al cuarto piso del edificio. Una vez allí, Christian le explicó a la víctima que el trabajo consistía en ganar dinero a través de juegos en línea, y le entregó un celular para que comenzara a trabajar.

Mientras tanto, la otra mujer comenzó a beber con el agresor. Después de un rato, la agraviada se percató de que el acusado se acercó a la otra persona y le susurró algo al oído. En ese momento, la mujer se retiró del lugar.

Al ver a la agraviada sola, aprovechó para acercarse y manosearla para luego empujarla contra la cama, a pesar de la resistencia, no logró escapar. Después de cometer el acto atroz, la agraviada al ver el descuido del agresor aprovechó para enviar un mensaje a su amigo para que le ayudara.