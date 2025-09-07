Madre y su hijo fallecen en trágico accidente de tránsito

A doce años de pena privativa de la libertad fue sentenciado Brayan Esquivel, por el delito de robo agravado en agravio de la tienda comercial Western Unión de la ciudad de Huánuco.

El fiscal provincial, Luis López de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco y su equipo de trabajo, lograron la sentencia de 12 años de cárcel contra Brayan Esquivel, quien se acogió a la conclusión anticipada del proceso.

ROBO

El 12 de octubre de 2024, en horas de la tarde, cuatro delincuentes, entre ellos el sentenciado, ingresaron a la tienda comercial Western Unión, ubicada en la ciudad de Huánuco. Aprovechando que no había clientes en el establecimiento, entraron portando armas de fuego.

Uno de los sujetos apuntó a una trabajadora que se encontraba en el otro extremo del local, mientras otro, con violencia, abrió la puerta donde se encontraba el dinero. Una vez en el interior, sustrajo la suma de 12,800 soles y 375 dólares americanos. Sin embargo, debido a un descuido de los delincuentes, una de las agraviadas logró activar la alarma de seguridad, lo que provocó que los asaltantes huyeran del lugar. Afuera, los esperaban los otros dos cómplices a bordo de motocicletas lineales, con las que emprendieron la fuga.

REFORMULÓ PEDIDO

El fiscal a cargo del caso, inicialmente solicitó una pena de 21 años de prisión para el sentenciado. Sin embargo, durante la audiencia de control de acusación, reformuló su requerimiento a 14 años. Posteriormente, al inicio del juicio oral, el acusado manifestó su voluntad de acogerse al beneficio de la conclusión anticipada del proceso, por lo que el juzgado le impuso una pena de 12 años de prisión efectiva.

En tanto, el coacusado Juan Esquivel, continuará con el proceso en juicio oral. Respecto a los otros dos sujetos implicados en el hecho delictivo, aún se encuentran en proceso de identificación por parte de las autoridades competentes.

El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco, logra una vez más sentencias rápidas y luchando frontalmente contra la inseguridad ciudadana.