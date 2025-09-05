Prisión preventiva contra acusado de tentativa de feminicidio en Huánuco

Un trágico accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 4 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo que conecta Aucayacu con Madre Mía, ruta Tingo María – Tocache. El choque entre un automóvil de transporte público y un camión dejó como saldo el fallecimiento de un niño de 3 años y cuatro personas heridas, entre ellas el conductor del vehículo menor.

Según las primeras informaciones, tres de los heridos se encuentran en estado delicado y permanecen bajo observación médica. Testigos del hecho relataron que pasajeros y conductores que transitaban por la zona prestaron auxilio inmediato, colaborando en el rescate de las víctimas, algunas de las cuales quedaron atrapadas en el vehículo siniestrado.

CAMIÓN INVADIÓ CARRIL

De acuerdo con versiones preliminares, el accidente se habría producido cuando el camión invadió el carril del automóvil, obstruyendo su paso y provocando el violento impacto.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al centro de salud de Aucayacu, donde reciben atención especializada. El hecho ha causado gran consternación entre los vecinos y transeúntes de la zona.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.